Метеорологи предупредили о возможном прорыве плотины в Северной Каролине

17 сентября 2018 09:33 (UTC+04:00)

Ливни, принесенные ураганом "Флоренс", ослабевшим до тропического шторма, создали опасность прорыва плотины "Хедуотерс" в американском штате Северная Каролина. Об этом предупредила Национальная метеорологическая служба США, призвав жителей населенных пунктов, расположенных вниз по течению, покинуть свои дома, передает ТАСС.

"Плотина "Хедуотерс" в Крестоне, штат Северная Каролина, находится под угрозой прорыва. Жителям [районов] вниз по течению от плотины следует эвакуироваться", - уточнила служба в Twitter.

Предупреждение действует до середины дня понедельника. В зоне эвакуации, по данным метеорологов, проживают 172 человека, школ и больниц нет.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), "Флоренс" ослаб до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет 15,7 м/с. Циклон находится у американского города Гринвилл (штат Южная Каролина) и движется в северном направлении со скоростью 6,3 м/с.

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