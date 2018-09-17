Трамп призвал обеспечить мирный характер иранской ядерной программы

Необходимо обеспечить исключительно мирный характер иранской ядерной программы, говорится в послании президента США Дональда Трампа, которое зачитал в понедельник делегатам 62-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ министр энергетики США Рик Перри, передает РИА Новости.

"Мы должны обеспечить исключительно мирный характер иранской ядерной программы и навсегда не допустить Иран к созданию ядерного оружия", — говорится в послании Трампа. Он добавил, что Иран должен в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ в вопросе соблюдения своих обязательств по гарантиям агентства.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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