США хотят подписать договор с Ираном по ядерной и баллистической программам

19 сентября 2018 19:37 (UTC+04:00)

США надеются подписать договор с Ираном, который бы охватывал как ядерную, так и баллистическую программы страны, заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук, передает РИА Новости.

"Новая сделка, которую мы, надеемся, сможем подписать с Ираном, не будет личной договоренностью между двумя государствами, мы хотим договор. И это очень важно. Ядерная сделка не была договором, не было голосования в сенате США, было голосование в СБ ООН, и этого не достаточно в нашей системе управления, если вы хотите чего-то длительного и прочного. Поэтому мы призываем к договору, ядерная сделка должна была быть договором", - сказал он.

По его словам, США продолжат работать с союзниками, а также с Россией и Китаем.

Хук отметил, что новый договор должен охватывать как "ядерную программу, так и баллистическую".

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