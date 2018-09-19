Трамп отметил прогресс в отношениях с КНДР

19 сентября 2018 20:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что до 2017 года была угроза войны с КНДР, а теперь в отношениях с этой страной достигнут "большой прогресс", передает РИА Новости.

"Я получил замечательное письмо от Ким Чен Ына, которое было доставлено три дня назад. Мы добиваемся огромного прогресса в отношении Северной Кореи. До того, как я стал президентом все выглядело так, что будет война с Северной Кореей, а теперь такой большой прогресс… Сейчас отношения очень хорошие, они успокоились", - заявил Трамп журналистам.

Он напомнил, что власти КНДР уже не проводят ядерных и ракетных испытаний, вернули граждан США и останки американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-53 годах.

Трамп и Ким Чен Ын провели в июне в Сингапуре первую в истории встречу, на которой договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако до решения о проведения саммита лидеры обменивались резкими заявлениями, в частности президент США называл своего коллегу "маленьким человеком-ракетой" и грозил уничтожить КНДР, если она атакует американские объекты.

Новости о прошедшей встрече лидеров КНДР и Южной Кореи Трамп назвал "очень хорошими".

КНДР и Южная Корея в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне сообщили, что Пхеньян разрешит международным наблюдателям посетить демонтируемый ракетный полигон в Тончханни. Также ранее лидеры двух стран договорились направлять единую команду спортсменов на Олимпийские игры и сотрудничать для совместного проведения Олимпиады 2032 года и начать состыковку железных дорог до конца года. Также лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул.

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