В Техасе самолет службы по борьбе с наркотиками упал на шоссе

Легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США разбился в среду, врезавшись в несколько автомобилей на автошоссе номер 6 в штате Техас. Об этом сообщил офис шерифа округа Форт-Бенд, пишет РИА Новости.

"Небольшой самолет разбился на Восс-роуд, к западу от автошоссе 6. Линии электропередач на этом участке повреждены. Дороги перекрыты", - уточнила полиция в своем Twitter.

Органы правопорядка информировали позднее, что при падении самолет, на борту которого следовали два сотрудника Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, врезался в несколько машин. Однако воспламенения горючего, вытекшего из бака, не произошло.

По данным телекомпании ABC, самолет потерпел катастрофу из-за того, что летел слишком низко и задел линии электропередач. Два человека на борту выбрались из обломков самостоятельно.

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