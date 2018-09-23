США выразили поддержку иранскому народу в связи с терактом в Ахвазе

23 сентября 2018 02:40 (UTC+04:00)

США поддерживают иранский народ в борьбе с радикальным исламским терроризмом и осуждают все акты терроризма, заявила в субботу РИА Новости представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Мы в курсе сообщений о нападении вооруженных людей на иранском военном параде в Ахвазе. Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время. США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней", - сказала она.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".

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