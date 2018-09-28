Встречу Трампа и замгенпрокурора Розенстайна перенесли

28 сентября 2018 11:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп встретится с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном на следующей неделе, сообщает в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на газету The New York Times.

"Президент Дональд Трамп несколько минут назад поговорил с Родом Розенстайном, и они запланировали провести встречу на следующей неделе", - приводит издание слова представителя Белого дома Сары Сандерс.

Как отмечает газета, в ходе встречи "будет обсуждаться будущее Рода Розенстайна в министерстве юстиции".

Ранее эта встреча была запланирована на четверг после того, как Дональд Трамп закончит выступления на сессии Генассамблеи и в Совбезе ООН и вернется в Вашингтон.

Напомним, что ранее Род Розенстайн устно объявил об отставке.

Информация об отставке Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как The New York Times написала, что замгенпрокурора предлагал коллегам тайно записывать свои разговоры с Дональдом Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

Однако позднее газета Wall Street Journal написала, что сообщения не соответствуют действительности и Розенстайн не намерен покидать свой пост.

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