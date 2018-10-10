Приближающийся к побережью США ураган "Майкл" усилился до третьей категории

10 октября 2018 01:41 (UTC+04:00)

Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до опасной 3-й категории из пяти возможных и продолжает движение к побережью Флориды, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

Скорость ветра достигает 195 километров в час, уточняют синоптики.

Жителей Флориды предостерегают о штормовом ветре, ливнях и возможных наводнениях.

В настоящее время ураган находится в 435 километрах от побережья американского штата и движется к нему со скоростью 19 километров в час.

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