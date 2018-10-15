В Катар прибыл десантный корабль США

15 октября 2018 00:40 (UTC+04:00)

Универсальный десантный корабль США USS "Essex" (LHD-2) прибыл в воскресенье в порт Дохи в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом, сообщило министерство обороны Катара, передает РИА Новости.

Его прибытие в столицу Катара было заранее запланировано.

"Заход десантного корабля в Доху проходит в рамках военного сотрудничества с Катаром по борьбе с терроризмом и экстремизмом, и убеждение в приверженности США к безопасности региона, защите свободы и гарантий торговой активности в регионе и морских путей, примыкающих к нему", — говорится в сообщении.

Министерство назвало заход корабля "демонстрацией дружбы и глубины двустороннего сотрудничества".

На корабле находятся три тысячи человек, в том числе 1,6 тысячи морских пехотинцев.

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