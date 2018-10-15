В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом

15 октября 2018 02:58 (UTC+04:00)

По меньшей мере 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Калифорния. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарную службу.

По данным телеканала, ДТП произошло на скоростной автостраде 405 в долине Сан-Фернандо на юге Калифорнии. Автобус въехал в несколько автомобилей.

Как сообщает телеканал, госпитализировать потребовалось только 25 человек, они были доставлены в больницу пожарной службой Лос-Анджелеса. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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