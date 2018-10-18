Опрос показал отношение американцев к России

18 октября 2018 02:30 (UTC+04:00)

Всего 2% американцев считают Россию союзником США, тогда как треть жителей страны рассматривают РФ как врага, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Economist и институтом исследований общественного мнения YouGov, передает РИА Новости.

По данным опроса, 34% респондентов на вопрос о том, рассматривают ли они приведенные страны "как друзей или врагов США", ответили, что считают Россию врагом. Еще десятая часть опрошенных считает Россию дружественным государством, а 31% — недружественным.

Также, согласно результатам исследования, 14% американцев считают, что президент Дональд Трамп относится к РФ как к союзнику, а 12% полагают, что для него Россия представляется врагом.

Результаты опроса показывают, что всего 1% американцев считают союзником КНДР, почти половина респондентов (47%) ответили, что относятся к этой стране как к врагу.

Опрос проводился в период с 14 по 16 октября с участием 1500 жителей США. Уровень погрешности составляет примерно 3%.

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