Посол США в Германии обеспокоен антиамериканской риторикой в журнале Der Spiegel

22 декабря 2018 14:29 (UTC+04:00)

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл указал на антиамериканскую направленность публикаций в журнале Der Spiegel. Соответствующее письмо он направил в редакцию издания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недавние разоблачения касательно полностью выдуманных репортажей с фиктивными персонажами и неверными фактами, которые публиковались на страницах Der Spiegel последние семь лет, вызывают серьезное беспокойство у посольства США, - сказано в послании, которое в ночь на субботу опубликовал сам журнал. - Эти фальшивые публикации большей частью затрагивали американскую политику и характеризовали определенные части американского населения".

По мнению Гренелла, "совершенно очевидно, что мы [США] стали жертвой организованной предвзятости". "Антиамериканская риторика возобладала в Der Spiegel в последние годы, особенно с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа", - отметил Гренелл.

Отвечая на его письмо, заместитель главного редактора Der Spiegel Дирк Курбьювайт подчеркнул, что "если журнал критикует американского президента, это не антиамериканизм, а критика политики Белого дома". Также он принес извинения за инциденты с выдуманными статьями.

В декабре в Германии разгорелся сандал вокруг авторитетного журнала Der Spiegel. Как выяснилось, репортер издания Клаас Релотиус во время написания статей фальсифицировал многие факты и истории, выдумывал персонажей. Некоторые материалы Релотиуса ранее были удостоены журналистских премий. Первые подозрения о том, что журналист недобросовестно выполняет свою работу, появились у его коллеги после публикации в ноябре этого года текста "Граница охотника" о создании американцами отрядов гражданской самообороны на границе с Мексикой.

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