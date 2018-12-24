CNN: Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан

Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал CNN.

Источник телеканала подтвердили, что "указ по Сирии был подписан". По его словам, документ регламентирует время и порядок вывода войск США, однако дополнительных деталей он не сообщил.

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ (террористическая организация) не означает прекращения существования коалиции.

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