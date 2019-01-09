СМИ: Apple сократит производство новых iPhone на 10%

Американская Apple снизит производство новых моделей iPhone примерно на 10% в первом квартале текущего года, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В конце прошлого месяца Apple попросила своих поставщиков производить меньше новых iPhone в квартале с января по март, чем планировалось", - сообщили газете источники. Это уже второй раз за два месяца, когда американская компания сокращает планы производства. При этом последний пересмотр касается новых моделей iPhone - XS Max, XS и XR, сообщили источники.

Другой источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что в соответствии с пересмотренным планом суммарное производство как старых, так и новых моделей iPhone снизится в первом квартале 2019 года до 40-43 миллионов штук с ранее ожидавшихся 47-48 миллионов, или более чем на 20% в годовом выражении.

На прошлой неделе, 3 января, акции компании потеряли почти 10% стоимости после того, как Apple ухудшила прогноз выручки в связи с проблемами в реализации смартфонов. Глава корпорации Тим Кук тогда заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone, в качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем.

В письме Кука инвесторам отмечалось, что Apple теперь ожидает дохода в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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