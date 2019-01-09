Reuters: Fitch может понизить рейтинг США

9 января 2019 17:21 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило в среду, что может понизить суверенный рейтинг США, находящийся на высшей отметке AAA, в случае продолжения приостановки финансирования федерального правительства и в случае возникновения проблемы с повышением потолка госдолга. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если приостановка [работы федерального правительства] продлится до 1 марта и через несколько месяцев возникнет проблема потолка [государственного] долга, мы можем быть вынуждены задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет <...> и о том, совместимо ли все это с [рейтингом] AAA", - приводит Reuters заявление главы отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймса Маккормака, сделанное в Лондоне в среду. "С точки зрения рейтинга, проблемой является потолок госдолга", - сказал он.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить расходы на сооружение стены на границе с Мексикой. Без финансирования осталась примерно четверть правительственных учреждений и ведомств, в том числе минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.

Согласно действующему законодательству, правительство США может неограниченно увеличивать федеральные займы до 1 марта 2019 года. После этого заработает так называемый потолок госдолга, который не позволит заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку. После финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов США несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгорались политические баталии между демократами и республиканцами.

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