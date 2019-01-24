При стрельбе в банке во Флориде погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг (штат Флорида). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNN.

По данным правоохранительных органов, несколько человек также получили ранения. Кто именно погиб и пострадал в результате происшествия, не уточняется. Подозреваемый задержан. Как отмечается, дальнейших угроз безопасности нет.

Ранее сообщалось, что полиции удалось задержать мужчину, который сначала захватил заложников в отделении банка, а затем открыл стрельбу после требования стражей порядка сдаться. Также сообщалось, что в результате штурма здания пострадали несколько заложников. Начато расследование случившегося. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка ограбления.

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