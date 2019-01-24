При стрельбе в банке во Флориде погибли пять человек

24 января 2019 02:27 (UTC+04:00)

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг (штат Флорида). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNN.

По данным правоохранительных органов, несколько человек также получили ранения. Кто именно погиб и пострадал в результате происшествия, не уточняется. Подозреваемый задержан. Как отмечается, дальнейших угроз безопасности нет.

Ранее сообщалось, что полиции удалось задержать мужчину, который сначала захватил заложников в отделении банка, а затем открыл стрельбу после требования стражей порядка сдаться. Также сообщалось, что в результате штурма здания пострадали несколько заложников. Начато расследование случившегося. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка ограбления.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Советник Трампа не ожидает прорыва на ближайших торговых консультациях с Китаем
США 03:01
Трамп ищет альтернативу выступлению в конгрессе для ежегодного обращения
США 02:07
Трамп допустил любые действия по ситуации в Венесуэле
США 01:42
Путин: Вывод войск США из северо-западных территорий Сирии стабилизирует обстановку
Россия 00:43
Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США
В мире 00:24
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вывод американских войск из Сирии
Турция 00:03
Лента новостей
Задержанную в США иранскую журналистку освободили
Другие страны 03:55
Ким Чен Ын удовлетворен переговорами представителей КНДР и США в Вашингтоне
В мире 03:26
Советник Трампа не ожидает прорыва на ближайших торговых консультациях с Китаем
США 03:01
"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка английской лиги по футболу
Спорт 02:45
Трамп ищет альтернативу выступлению в конгрессе для ежегодного обращения
США 02:07
Трамп допустил любые действия по ситуации в Венесуэле
США 01:42
В ходе акций протеста в Венесуэле погибли шесть человек
Другие страны 01:03
Путин: Вывод войск США из северо-западных территорий Сирии стабилизирует обстановку
Россия 00:43
Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США
В мире 00:24