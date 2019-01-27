Помпео: США серьезно настроены по отношению к выводу войск из Афганистана

Соединенные Штаты серьезно настроены по отношению к обеспечению мира в Афганистане и выводу своих войск из этой центральноазиатской республики. Соответствующее сообщение госсекретарь США Майкл Помпео в субботу опубликовал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США серьезно относятся к обеспечению мира [в республике], препятствованию тому, чтобы Афганистан оставался местом международного терроризма, и к возвращению своих [вооруженных] сил домой", - написал он.

Агентство Reuters в субботу со ссылкой на источник в движении "Талибан" (запрещено в РФ) сообщило, что представители США и талибы на консультациях в Дохе согласовали проект договора о выводе иностранных войск из Афганистана.

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