Самолет авиакомпании JetBlue совершил посадку в Лос-Анджелесе после удара молнии

Самолет американской авиакомпании JetBlue совершил в четверг вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в него, вероятно, ударила молния. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг телекомпания KTLA.

Самолет, на борту которого находились 153 пассажира и члены экипажа, выполнял рейс в Нью-Йорк. Сразу после взлета, по данным телекомпании, пилот сообщил наземным службам о том, что в самолет, возможно, ударила молния. Данных о том, пострадал ли кто-либо из пассажиров или членов экипажа, не приводится.

По данным журнала Time, последний случай, когда удар молнии стал причиной гибели воздушного судна, произошел в США в 1967 году. По информации Национальной сети наблюдения за молниями (National Lightning Detection Network), на которые сослался журнал Forbes, в 2018 году на территории США было зафиксировано более 17,8 млн мощных грозовых разрядов.

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