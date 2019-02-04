США разместят дополнительно 3750 военных на границе с Мексикой

Соединенные Штаты разместят еще 3750 военнослужащих на юго-западном участке границы с Мексикой. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства обороны США, передает Trend.

"Министерство обороны разместит еще приблизительно 3750 военнослужащих США для оказания дополнительной поддержки сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США на юго-западной границе", - заявил представитель Пентагона. "В результате этого общее число военнослужащих, оказывающих поддержку Службе таможенного и пограничного контроля, достигнет 4350 человек", - добавил он.

"Дополнительные подразделения размещаются на срок в 90 дней", - уточнили в пресс-службе.

Ранее министерство обороны США продлило истекавший 31 января 2019 года срок размещения американских войск на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года в связи с миграционным кризисом.

Операция Пентагона под названием "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию нелегальной миграции осуществляется по указанию президента США Дональда Трампа. 9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

25 ноября 2018 года порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.

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