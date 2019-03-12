Boeing представит обновленное программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Американская компания Boeing намерена представить обновленное программное обеспечение (ПО) для самолетов Boeing 737 MAX в свете авиакатастрофы в Индонезии, произошедшей в октябре 2018 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании.

Как отмечается в документе, в течение нескольких месяцев после падения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing разрабатывали "модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX". Компания заверила, что стремится "сделать безопасные самолеты еще безопаснее". Предполагается, в частности, обновить системы, применяемые для определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, Boeing намерена внести корректировки в материалы для подготовки пилотов.

В Boeing подчеркнули, что компания "тесно взаимодействовала с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США в разработке, планировании и сертификации модификаций программного обеспечения, и оно будет установлено на самолетах 737 MAX в ближайшие недели". Компания уточнила, что в ФАУ намерены сделать обязательной установку данного ПО на самолетах этого типа "не раньше апреля".

В компании выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, которая произошла 10 марта. В заявлении подчеркивается, что "расследование все еще на ранней стадии" и представители Boeing "рассчитывают понять причины произошедшего".

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

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