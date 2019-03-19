В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым море

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали сильный взрыв метеорита в атмосфере, произошедший над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщается на сайте NASA.

По информации космического ведомства США, объект вошел в атмосферу 18 декабря прошлого года. Скорость метеорита составляла 32 км/с, а диаметр - несколько метров. Он не долетел до Земли 26 км.

Мощность взрыва достигла 173 килотонн, что в семь раз превышает силу взрыва атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму. Это самый мощный космический объект за последние 30 лет, не считая Челябинского метеорита.

Событие долго оставалось незамеченным из-за того, что произошло в безлюдном и удаленном месте, отметили в NASA. Данные об объекте появились с большой задержкой, поскольку ученым требовалось время на обработку снимков со спутников.

Челябинский метеорит вошел в атмосферу 15 февраля 2013 года. Это привело к сильному взрыву в 30-50 км от Земли и падению большого числа фрагментов на территории региона. Свидетелями события стали сотни тысяч человек. Самые крупные части метеорита упали недалеко от озера Чебаркуль, которое находится в 78 км к западу от Челябинска. Взрывная волна выбила стекла в тысячах домов Челябинска и окрестностей города.

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