США продолжат оказывать давление на Иран - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта администрация [президента США Дональда Трампа] предпринимает серьезные усилия в противовес широкому перечню угроз со стороны Ирана, который стремится расширить свой охват [свое влияние] на Ближнем Востоке. Мы будем продолжать поступать именно так", - предупредил Помпео.

"Мы [США] сейчас уже выделили боевиков в Ираке [в качестве членов террористических группировок], выделили высокопоставленных руководителей в КСИР [Корпусе стражей исламской революции - элитных частях ВС Ирана], а также финансовые организации, финансовых агентов, причастных к перемещению незаконных средств для помощи хуситам [в Йемене], для помощи [палестинскому движению] ХАМАС и [ливанской партии] "Хезболлах", - утверждал госсекретарь.

США в феврале внесли в санкционные списки две иранские организации, восемь связанных с ними физических лиц из Ирана и еще одного гражданина этой страны за причастность к деятельности КСИР.

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