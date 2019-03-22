Трамп считает, что Демократическая партия США становится все более левой и радикальной

22 марта 2019 18:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу мнение, что Демократическая партия начинает занимать все более радикальные позиции, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Демократы становятся все более левой партией, я имею в виду, что они становятся все более радикальной партией <...> Их предложение о снижении до 16 лет возрастного ценза для голосования на выборах показывает, что они радикализируются", - отметил он в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее с инициативами понизить возрастной ценз с 18 до 16 лет выступили ряд законодателей-демократов, а также некоторые претенденты от этой партии на пост главы Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, с кем из представителей Демпартии он хотел бы соперничать на президентских выборах 2020 года, Трамп назвал трех политиков: "С [бывшим вице-президентом Джозефом] Байденом, [сенатором от штата Вермонт] Берни Сандерсом, [экс-конгрессменом от штата Техас] Бето О'Рурком". При этом он подчеркнул, что американские СМИ, вероятно, "будут поддерживать О'Рурка".

В среду газета The Wall Street Journal сообщила, что Байден на встрече со сторонниками заявил о желании вступить в борьбу за высший административный пост США. До него о намерении участвовать в выборах объявили другие демократы - О'Рурк, Сандерс, член нижней палаты Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан- Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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