НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос

26 марта 2019 04:45 (UTC+04:00)

НАСА пересмотрело состав участников предстоящего в пятницу выхода в открытый космос, вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ник Хейг и Кристина Кок теперь готовятся провести второй выход в открытый космос в пятницу, 29 марта, в ходе которого они продолжат начатую в ходе предыдущего выхода в открытый космос работу по установке литий-ионных батарей на паре солнечных антенн станции", - говорится в распространенном ведомстве сообщении.

"Кок должна была выполнить выход в открытый космос с астронавтом (Энн) Макклейн. Однако, после обсуждений с Макклейн и Хейгом после их первого выхода (состоялся 22 марта), руководители миссии приняли решение об изменении в командах, частично решение было принято из-за доступных на станции скафандров", - пояснили в НАСА. Ранее НАСА анонсировало, что Макклейн и Кок 29 марта совершат первый в истории женский выход в открытый космос.

"В ходе первого выхода в открытый космос Макклейн поняла, что ей лучше подходит торс скафандра (верхняя часть) размера "М". Поскольку к пятнице, 29 марта, может быть подготовлен только один такой скафандр, его наденет Кок", - заявили в ведомстве.

Предварительно планируется, что Макклейн вновь вернется в открытый космос 8 апреля, чтобы провести работы по техническому обслуживанию станции вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком.

Между тем в НАСА сообщают, что точный состав участников третьего в плановой серии выходов в открытый космос будет объявлен после завершения работ в открытом космосе Хейга и Кок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым море
США 19 марта 00:55
США планируют высадить людей на Луну к 2028 году
США 11 марта 22:30
Директор NASA поздравил Израиль с успешным выводом на орбиту лунного аппарата "Берешит"
США 22 февраля 08:12
Трамп предлагал выделить НАСА неограниченный бюджет на полет к Марсу
США 24 января 18:02
В NASA сообщили, что астероид Ultima Thule состоит из двух частей
В мире 3 января 04:31
Глава НАСА рассказал, когда астронавты вернутся на Луну
В мире 14 декабря 2018 20:05
Лента новостей
Испания ответила на требования Мексики извиниться за уничтожение индейцев
В мире 04:21
Кризис вокруг Brexit привел к новым отставкам в Британии
Европа 03:57
Какие действия бортпроводников угрожают жизни пассажиров
В мире 03:35
Ход Brexit будет определяться парламентом Великобритании
Европа 03:19
В США назвали количество боевиков, разгромленных в ходе операции против ИГ
США 02:58
Евросоюз призвал к сдержанности и прекращению провокаций в секторе Газа
Европа 02:33
Англия разгромила Черногорию в матче отбора ЧЕ-2020
Спорт 02:11
Франция и Китай подписали 14 контрактов в различных отраслях
Китай 01:45
Криштиану Роналду получил травму и был заменен
Спорт 01:25