США подтвердили продолжение режима санкций против КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении КНДР остаются в силе. Выступая на слушаниях в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, Помпео подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении Северной Кореи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отвечая на вопрос, будет ли он использовать для Ким Чен Ына такой же язык, как для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, госсекретарь США ответил: ""Конечно. Я уверен, что сказал это".

Между тем, северокорейский лидер, выступая на расширенном заседании политического бюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, назвал нынешнюю ситуацию в стране "напряженной ". Он призвал чиновников политбюро следовать стратегической линии экономического развития партии под девизом" самообеспечения", сообщили в среду государственные СМИ КНДР.

"Верховный лидер подчеркнул необходимость того, чтобы ведущие должностные лица в полной мере проявили высокое чувство ответственности и творчества, а также революционный дух самостоятельности и стойкости (...)в сложившейся напряженной ситуации и, таким образом, следовали новой стратегической линии партии", - говорится в сообщении ЦТАК.

Заседание партии состоялось перед первой сессией 14-го Верховного Народного Собрания страны, которое пройдет в четверг.

Эта встреча привлекает пристальное внимание, поскольку Северная Корея может раскрыть свои следующие шаги после срыва февральского саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое.

Она также совпадает с саммитом между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом в Вашингтоне, запланированным на 11 апреля, на котором Северная Корея, вероятно, будет одним из главных пунктов обсуждения.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США -КНДР. Саммит закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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