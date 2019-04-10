США продлили режим санкций в отношении Сомали

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Сомали, введенного в 2010 году и расширенного в 2012 году администрацией президента Барака Обамы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в среду.

В 2010 году режим "чрезвычайного положения" в отношении Сомали был введен в связи с "ухудшением ситуации в области безопасности и продолжающимся насилием в Сомали, а также актами пиратства и вооруженного грабежа на море вблизи побережья Сомали", отмечается в заявлении. В 2012 году исполнительным указом президента США он был расширен, чтобы противостоять "экспорту древесного угля из Сомали, который является источником значительного дохода для группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов"), бюджетным хищениям в Сомали и некоторым актам насилия, совершенным в отношении гражданского населения Сомали".

"Ситуация в отношении Сомали продолжает представлять особую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 12 апреля 2010 года, а также меры, принятые к этому времени и 20 июля 2012 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны оставаться в силе и после 12 апреля 2019 года", - отмечает пресс-служба. В документе уточняется, что действие режима санкций продлевается на один год.

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