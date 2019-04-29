Компания Boeing терпит огромные убытки в связи с отказом заказчиков от самолетов 737 Max

Прекращение полетов Boeing 737 Max уже обошлось авиапроизводителю в миллиард долларов, и в компании не знают, сколько еще не досчитаются до конца года. Эксперты оценивают возможные убытки как минимум в пять миллиардов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РИА Новости

Прибыль Boeing по итогам первого квартала оказалась на 21% ниже, чем за первые три месяца прошлого года. Об этом компания сообщила в презентации для инвесторов в минувшую среду.

В марте Boeing поставил заказчикам всего 11 самолетов модели 737 Max, хотя в январе продал 24, а в феврале — 27. Мало того, впервые в истории авиапроизводитель за целый месяц не получил ни одного нового заказа на самый продаваемый до недавнего времени лайнер.

В итоге в Boeing аннулировали прежний финансовый прогноз, не представив ничего взамен. С такой формулировкой: "Из-за неопределенности сроков и условий возобновления полетов и продаж 737 Max мы вынуждены пересмотреть прогноз на год. Новые оценки будут опубликованы позже".

Из-за отказа авиакомпаний от самого популярного самолета, Boeing пришлось сократить объемы его производства на 20% — с 52 до 42 единиц в месяц. Соответственно, уменьшились скидки на запчасти и комплектующие, что увеличило расходы на миллиард долларов только за последний месяц.

Но эта сумма обещает вырасти в разы, поскольку предстоит выплачивать компенсации авиаперевозчикам за простой самолетов, а также родственникам жертв катастроф Boeing 737 Max в Индонезии в ноябре прошлого года и в Эфиопии 10 марта. Эксперты не сомневаются, что лавина исков обрушится на Boeing летом, после публикации в июне официальных результатов расследования этих трагедий.

Неофициально в авиасообществе уже признали, что 346 человек — пассажиры и члены экипажа двух самолетов 737 Max — погибли из-за бортовой компьютерной программы MCAS, которая должна была удерживать самолет от слишком резкого набора высоты, но вместо этого вводила его в неуправляемое пике. Однако в Boeing вину признавать не спешат, стараясь переложить всю ответственность на погибших пилотов.

"Здесь нет технических пробелов или просчетов, — заявил генеральный директор компании Деннис Муйленбург в минувшую среду. — Оба несчастных случая — результат целой серии событий, как это обычно бывает при авиакатастрофах. Совершенные ошибочные действия или не предпринятые правильные действия привели к трагическому исходу. Ошибочная активация функции MCAS была лишь звеном в цепи событий".

Тем не менее глава Boeing сообщил, что компания разработала обновление программного обеспечения MCAS, которое уже прошло "сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере", а также было опробовано в двух испытательных полетах. Теперь компания ожидает "сертификационного полета с участием представителей Федерального управления гражданской авиации США".

После получения сертификата безопасности от FAA авиапроизводитель обновит программное обеспечение на всех самолетах, что откроет путь к возобновлению полетов 737-х. Однако когда это случится — непонятно. О возможных сроках пока сообщили только американские авиаперевозчики.

United Airlines (сто Boeing 737 Max в авиапарке) планирует вернуть этот самолет на маршруты в середине июля. American Airlines (сто 737-х) и Southwest Airlines (двести) — в середине августа. Таким образом, простой составит четыре-пять месяцев.

По оценкам экспертов, компенсации за простой одного самолета — не менее 250 тысяч долларов в месяц. Так что только американским партнерам придется выплатить порядка 500 миллионов компенсаций. Всего же, по мнению аналитиков, авиапроизводителю стоит зарезервировать на компенсации не менее пяти миллиардов.

Если со сроками возобновления полетов есть хоть какая-то определенность, то о том, когда авиакомпании вновь начнут заказывать "самый продаваемый самолет в истории Boeing", не скажет ни один аналитик.

Ясно только, что это произойдет не сразу после возобновления полетов. То есть в лучшем случае к концу года. И это грозит авиапроизводителю еще одной большой проблемой.

Дело в том, что Boeing пообещал не останавливать конвейер, чтобы не отправлять работников в отпуска. Так что из ворот заводов компании еженедельно выкатывается по десять 737 Max. А поскольку заказчики их не забирают, самолеты быстро заполняют свободное пространство вокруг предприятий.

Как установили журналисты Business Insider, проанализировав космические снимки, места на площадках готовой продукции заводов в Рентоне, Эверетте (штат Вашингтон) и на принадлежащей авиапроизводителю площадке Boeing Fild в сиэтлском аэропорту Кинг Каунти почти не осталось.

Если так пойдет и дальше, к концу июня новые самолеты просто негде будет размещать и компании все же придется остановить производство.

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