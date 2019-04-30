Госдеп прокомментировал новое видео с главарем ИГ

США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки ИГ свершилось правосудие, заявил РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя новое видео, на котором предположительно предстал основатель ИГ Абу Бакр аль-Багдади, передает Trend.

"Мы в курсе видео, которое появилось сегодня. Аналитики правительства США рассмотрят эту запись, и мы предоставим разведывательному сообществу подтверждать его подлинность", - сказал он.

По его словам, разгром ИГ на территориях в Ираке и Сирии нанес сокрушительный стратегический и психологический удар террористам: "их так называемый халифат рухнул, лидеры были убиты или бежали с поля боя, а их жестокость стала известна всем". Однако представитель Госдепа отметил, что "борьба не закончилась".

"Глобальная коалиция по разгрому ИГ под руководством США продолжает оказывать давление в двух упомянутых странах и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома этих террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые еще остаются, свершилось правосудие, которого они заслуживают", - заключил представитель госдепартамента.

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