Госдеп прокомментировал новое видео с главарем ИГ

30 апреля 2019 01:05 (UTC+04:00)

США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки ИГ свершилось правосудие, заявил РИА Новости представитель госдепартамента, комментируя новое видео, на котором предположительно предстал основатель ИГ Абу Бакр аль-Багдади, передает Trend.

"Мы в курсе видео, которое появилось сегодня. Аналитики правительства США рассмотрят эту запись, и мы предоставим разведывательному сообществу подтверждать его подлинность", - сказал он.

По его словам, разгром ИГ на территориях в Ираке и Сирии нанес сокрушительный стратегический и психологический удар террористам: "их так называемый халифат рухнул, лидеры были убиты или бежали с поля боя, а их жестокость стала известна всем". Однако представитель Госдепа отметил, что "борьба не закончилась".

"Глобальная коалиция по разгрому ИГ под руководством США продолжает оказывать давление в двух упомянутых странах и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома этих террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые еще остаются, свершилось правосудие, которого они заслуживают", - заключил представитель госдепартамента.

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