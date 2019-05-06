Президент Трамп обсудил с премьером Абэ ситуацию вокруг КНДР

6 мая 2019 20:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он обсудил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию вокруг КНДР и проблемы торговли. Об этом американский лидер написал в понедельник в своем Twitter, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что поговорил с премьер-министром Японии Абэ по поводу КНДР и торговли, - написал американский лидер. - Очень хорошая беседа!"

Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея ранее отметил, что КНДР в субботу осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракеты не были баллистическими и не достигли эксклюзивной экономической зоны страны. Глава МИД Японии Таро Коно в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которого они обсудили ракетные пуски КНДР и обменялись данными о них.

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