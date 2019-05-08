Стрельба в школе в Колорадо, есть раненые

БАКУ /Trend/ - Два человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, сообщается в заявлении шерифа округа Дуглас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 13.53 (23.53 GMT+4) отреагировали на сообщения о стрельбе в школе STEM в районе Хайлендс Рэнч (Highlands Ranch), два человека пострадали, заместители шерифа (находятся) в процессе установления личности и поиска стрелявшего или стрелявших", - сообщается в заявлении шерифа в Twitter.

Отмечается, что ситуация на месте инцидента все еще нестабильна.

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