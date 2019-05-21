Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов провести переговоры с властями Ирана только тогда, когда "они будут готовы". Такую позицию американский лидер обозначил в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания, где он выступит перед своими сторонниками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Посмотрим, что произойдет. Если они позвонят нам, то мы, безусловно, проведем переговоры, но это зависит от них. Я только хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно [меня] беспокоить", - подчеркнул президент. Он добавил, что на данный момент "переговоры с Ираном не ведутся".

Глава государства также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, хотя и указал на отсутствие каких-либо признаков такого поведения Тегерана. "Мы не видим никаких признаков того, что что-то происходит или произойдет, но если произойдет, то, несомненно, будет встречено с великой силой. У нас не будет выбора", - сказал Трамп. Президент добавил, что Тегеран "совершит большую ошибку", прибегнув к провокационным действиям или угрозам.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он возможной войной с Ираном, глава Белого дома заявил: "Посмотрим, что произойдет". Он обвинил власти Ирана в "крайней враждебности" по отношению к США. Журналисты также спросили Трампа, собирается ли вашингтонская администрация ужесточать санкционный режим в отношении Ирана. "Посмотрим, что произойдет, но сейчас применяются жесткие санкции", - ответил президент.

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