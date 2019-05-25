Данные сотен миллионов клиентов страховой компании в США были в открытом доступе

25 мая 2019 06:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере 885 млн записей клиентов американской страховой компании First American Financial Corporation находились в открытом доступе. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, уязвимость в системе хранения данных страховой компании привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, деталям банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям миллионов клиентов, воспользовавшихся ее услугами за последние 16 лет. По информации издания, для получения доступа к личным данным клиентов злоумышленники могли просто поменять одну цифру в адресе файлов, доступ к которым осуществлялся непосредственно через сайт компании. The New York Times уточняет, что к настоящему моменту данный недочет устранен.

"Сейчас мы изучаем, был ли нанесен какой-либо ущерб безопасности информации наших клиентов, - приводит газета заявление компании. - Пока мы не проведем полную проверку, от нас не последует каких-либо комментариев".

Издание обращает внимание на то, что уязвимость в системе хранения данных выявил независимый журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс. Ранее он предал огласке тот факт, что сотрудники социальной сети Facebook в течение многих лет хранили пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде. Представители соцсети в марте этого года заявили, что исправили проблему, из-за которой пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате.

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