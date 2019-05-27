Фармкомпания из Израиля выплатит Оклахоме $85 млн в связи с опиоидным кризисом

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceuticals выплатит $85 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в штате Оклахома в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте генеральной прокуратуры штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный прокурор [Оклахомы] Майк Хантер сегодня объявил о мировом соглашении на сумму $85 млн с базирующейся в Израиле Teva Pharmaceuticals в связи с ее ролью в стимулировании опиоидной эпидемии в штате", - указывается в сообщении. Соглашение предполагается окончательно оформить через две недели. Власти Оклахомы рассчитывают получить упомянутую выше сумму от компании сразу по истечении этого срока.

"Урегулирование претензий не предусматривает признание того, что компания поступила противозаконно. Teva никоим образом не вносила лепту в злоупотребления опиоидами в Оклахоме", - заявила Teva Pharmaceuticals.

Ранее фармацевтическая компания Purdue Pharma также предпочла пойти на мировую с штатом и заплатила ему $270 млн. Как уточнил генпрокурор Хантер, 28 мая в суде округа Кливленд состоится судебное заседание, на котором будут рассмотрены аналогичные претензии к крупнейшему производителю лекарств в США - компании Johnson & Johnson.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.

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