Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

7 июня 2019 08:05 (UTC+04:00)

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве ключевого свидетеля привлечен осужденный мошенник, сообщает Wikileaks со ссылкой на нидерландский телеканал NOS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о бывшем информаторе ФБР Сигурдуре Тордарсоне, которого приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

По данным телеканала, на прошлой неделе Тордарсон летал в США, где был "всесторонне допрошен" в рамках подготовки новых обвинений против Ассанжа, дедлайн для выдвижения которых истекает 14 июня.

Отмечается, что спецагент ФБР Меган Браун, возглавляющая расследование ведомства против Ассанжа, 6 мая летала в Исландию для допроса Тардарсона. Затем, по данным сайта, 27 мая он был перевезен в Вашингтон, где оставался до первого июня.

Как сообщает Wikileaks, Тордарсон отбывал трехлетний тюремный срок по обвинению в мошенничестве и сексуальных преступлениях против несовершеннолетних и лишь недавно освободился.

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