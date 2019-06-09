Трамп заявил о начале "прекрасного сотрудничества" США и Мексики

9 июня 2019 19:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что после достижения соглашения с Мексикой страны начнут прекрасное сотрудничество, которого не существовало десятилетиями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение многих лет Мексика не шла на сотрудничество по вопросам границы… а сейчас я полностью уверен, особенно после разговора вчера с их президентом, что они захотят сотрудничать и выполнить свою работу должным образом", - написал Трамп в Twitter.

Он также отметил, что некоторые детали соглашения с Мексикой будут объявлены в "подходящее время".

"Отныне будет прекрасное сотрудничество между Мексикой и США, которого не существовало десятилетиями. В любом случае, если по каким-то неизвестным причинам его (сотрудничества) не будет, мы всегда можем вернуться к нашей прежней очень выгодной позиции по пошлинам. Но я думаю, что в этом не будет необходимости", - отметил Трамп.

В пятницу стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил Госдепартамент США.

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