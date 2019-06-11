США расширили санкции против Сирии

Вашингтон расширил санкции против Сирии, говорится в заявлении министерства финансов США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В список попали 13 юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ, а также три сирийских гражданина с одной фамилией.

В списке санкций оказались, в частности, трейдинговая компания из ОАЭ ASM International Trading - все физлица, внесенные в список во вторник, связаны именно с ней.

Также в списках санкций оказались торговые компании, производитель сахара из Хомса, холдинговая компания Aman из Сирии.

Санкции направлены против сирийского бизнесмена Самера Фоза и принадлежащей ему компании, уточнило министерство финансов в пресс-релизе. По утверждению минфина США, Фоз и его родственники воспользовались конфликтом в Сирии для получения прибыли. Минфин назвал Фоза "сирийским олигархом", напрямую поддерживающим власти Сирии и строящим роскошные отели на "украденной" земле.

"Министерство финансов намерено привлекать к ответственности тех, кто наживается и набивает карманы режима Асада, пока сирийские граждане страдают от этого гуманитарного кризиса", - заявила замминистра финансов Сигал Манделкер.

Фоз уже находится с января под санкциями ЕС.

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