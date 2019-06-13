Трамп заявил, что пока "рано даже думать" о заключении соглашения между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что на данный момент "слишком рано даже думать" о заключении нового соглашения между США и Ираном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя я очень ценю, что [премьер-министр Японии Синдзо] Абэ поехал в Иран для встречи с аятоллой Али Хаменеи, но лично мне кажется, что слишком рано даже думать о заключении соглашения. Они не готовы, мы тоже!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп в мае прошлого года объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных США и Евросоюзом. В ноябре 2018 года были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

29 мая Роухани заявил, что Тегеран не исключает возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.

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