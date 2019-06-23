Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Меня не волнуют европейцы. Европейцы хотели сделать на этом большие деньги", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу NBC.

Он еще раз повторил, что "США заботятся о Европе", защищают их в рамках НАТО, в то время как ЕС долгое время имел преимущество в торговле с Америкой.

"Я не возражаю, если Европа будет в этом. Европа тоже хочет договориться", - добавил Трамп.

Он также выразил уверенность, что Тегеран нарушил условия соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий. "Я думаю, что они нарушали соглашение. Я думаю, что в местах, которые они не дали проинспектировать, они что-то делают", - сказал он.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.

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