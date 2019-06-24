Трамп заявил о введении санкций против руководителя Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Ограничительные меры вводятся в том числе против духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшняя мера следует за серией агрессивных действий со стороны иранского режима в последние недели, среди которых уничтожение американского беспилотника", - заявил Трамп. При этом глава Белого дома отметил, что санкции "в любом случае были бы введены".

Ограничительные меры вводятся в том числе против духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Новые рестрикции призваны закрыть руководству исламской республики доступ к финансовым ресурсам, подчеркнул американский лидер.

"Санкции, которые вводятся посредством подписываемого мною исполнительного указа, лишат руководителя и духовного лидера [Ирана Али Хаменеи], а также его аппарат и тесно связанных с ним [лиц], доступа к ключевым финансовым ресурсам и поддержке. Активы аятоллы Хаменеи и его аппарата не будут выведены из-под действия санкций", - сказал Трамп.

Со своей стороны министр финансов США Стивен Мнучин позднее уточнил на брифинге для журналистов в Белом доме, что речь идет о блокировании активов Ирана, измеряющихся десятками миллиардов долларов. "Это совершенно не символические [санкции], а в буквальном смысле слова десятки и десятки миллиардов долларов. Эти санкции будут введены и на дополнительные институты, в которых люди прячут деньги. Так это санкции чрезвычайно эффективны", - подчеркнул глава американского минфина.

Вашингтон "не ищет конфликта"

По словам Трампа, США не стремятся к вооруженному конфликту с Ираном, Вашингтон готов вести с Тегераном переговоры о преодолении противоречий.

"Америка - миролюбивая страна, мы не ищем конфликта с Ираном или каким бы то ни было другим государством. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции могут, наконец, быть отменены и Иран сможет стать мирной, процветающей и продуктивно действующей страной", - заявил глава вашингтонской администрации. По его прогнозу, "это может произойти очень быстро, это может быть завтра". "[Однако] это также может произойти [лишь] через годы", - предупредил Трамп.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить все, что должен обсудить, с любым [представителем руководства Ирана], кто хочет говорить", - заключил глава Белого дома.

Одновременно Трамп в очередной раз подчеркнул, что США не допустят разработки Ираном ядерного оружия. "Ирану никогда нельзя позволить обзавестись ядерным оружием. И этого не произойдет", - сказал президент США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.