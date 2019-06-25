В Белом доме сменили пресс-секретаря

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм будет пресс-секретарем Белого дома, сообщила во вторник Меланья Трамп в своем микроблоге в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Рада сообщить, что Стефани Гришэм будет следующим пресс-секретарем и директором по внешним связям (Белого дома)! Она была с нами с 2015 года. Президент и я не можем представить более подходящего человека на службе администрации и стране", - написала она.

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