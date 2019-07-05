В Вашингтоне прошел парад военной авиации по случаю Дня независимости США

5 июля 2019 04:22 (UTC+04:00)

Военные самолеты и вертолеты пролетели в четверг над центром Вашингтона в рамках мероприятия "Салют Америке", посвященного Дню независимости США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на пасмурную погоду, перед началом выступления президента США Дональда Трампа у Мемориала Авраама Линкольна над столицей пролетел президентский борт Air Force One.

Основная часть воздушного парада продолжилась уже во время речи главы Белого дома. Тысячи собравшихся увидели, в частности, тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet и F-35 Lightning, а также вертолеты Apache.

Помимо этого, накануне в Вашингтон доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley.

Кульминацией праздничной церемонии станет грандиозный, по словам Трампа, фейерверк. Как пишет газета The Hill, он продлится 35 минут и станет одним из самых длительных за всю историю города.

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