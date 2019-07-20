Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

20 июля 2019 10:21 (UTC+04:00)

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) пересмотрит тест на натурализацию, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что служба пересмотрит текущий тест на натурализацию, внеся улучшения, чтобы гарантировать точную оценку знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина.

"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.

Как сообщает служба, в 2018 году USCIS сформировала рабочую группу по пересмотру теста на получение гражданства. Данная группа рассмотрит возможные изменения, которые будут включены в разговорную часть теста. Внедрение теста запланировано на декабрь 2020 или начало 2021 года. Пилотная версия будет испытана этой осенью.

Согласно статье 312 Закона об иммиграции и гражданстве, соискатели гражданства должны иметь "понимание английского языка, включающее умение читать, писать и говорить" и "знание и понимание основ истории, принципов и государственного строя США".

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