Трамп заявил, что провел конструктивный, но короткий разговор с Путиным

2 августа 2019 00:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел в среду конструктивный, но короткий телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-пул Белого дома.

Во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома глава вашингтонской администрации заявил, что обсудил с Путиным лесные пожары в России и предложил американскую помощь в борьбе с ними.

Он отметил, что это был "короткий разговор, но конструктивный разговор".

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