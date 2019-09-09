CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента

9 сентября 2019 19:05 (UTC+04:00)

Американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, однако ЦРУ назвало эти утверждения "неточными". Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на нескольких осведомленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Телекомпания не называет имени агента, отмечая лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве", передает Trend ссылаясь на ТАСС.

По словам осведомленного лица, на которое ссылается CNN, решение о вывозе шпиона был продиктовано, в частности, озабоченностью по поводу того, что президент Трамп и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента. Оно было принято вскоре после того, как в мае 2017 года в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и занимавшим в то время пост посла РФ в США Сергеем Кисляком президент Трамп обсуждал секретные данные разведки, касающиеся действий группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Эта информация не имела непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако, по данным CNN, этот случай стал поводом для обсуждения в американском разведывательном сообществе вопроса о возможности раскрытия источников информации.

Ссылаясь на сотрудника американской разведки, телекомпания отметила, что отзыв этого агента имел серьезные последствия, поскольку "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании "неточной". "Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, - отметила она. - Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны".

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