Советник Трампа заявила, что США при необходимости задействуют свои нефтяные резервы

Министерство энергетики США готово задействовать свои нефтяные резервы в случае необходимости после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом заявила в воскресенье в интервью телеканалу Fox News старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Наше министерство энергетики готово в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти", - сказала она. Конуэй также подчеркнула, что Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам помощника американского лидера, в Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства энергетики США Шейлин Хайнс сообщило о том, что министр энергетики США Рик Перри "готов выделить ресурсы из стратегических нефтяных резервов, если это будет необходимо для того, чтобы компенсировать любые перебои на нефтяном рынке, возникшие в результате этого акта агрессии". Кроме того, глава ведомства поручил своим сотрудникам начать работу вместе с Международным энергетическим агентством для поиска "потенциально имеющихся вариантов действий для коллективных действий на мировом уровне, если это будет необходимо"

В ночь на субботу предприятия компании Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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