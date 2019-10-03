В США семь человек погибли после крушения бомбардировщика B-17

Число погибших в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США возросло до семи человек, сообщает телеканал WTIC-TV со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о двоих погибших.

По данным телеканала, теперь число погибших увеличилось до семи человек, и еще семеро пострадали.

Утром в среду бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. По информации властей, после обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолет упал в ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью. Сообщалось, что самолет вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в выставке и показательных полетах "Крылья свободы".

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