В США семь человек погибли после крушения бомбардировщика B-17

3 октября 2019 03:31 (UTC+04:00)

Число погибших в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США возросло до семи человек, сообщает телеканал WTIC-TV со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о двоих погибших.

По данным телеканала, теперь число погибших увеличилось до семи человек, и еще семеро пострадали.

Утром в среду бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. По информации властей, после обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолет упал в ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью. Сообщалось, что самолет вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в выставке и показательных полетах "Крылья свободы".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США введут пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС
США 01:02
Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне
США 00:47
Трамп заявил о намерении продать Финляндии "большое число" самолетов
США 00:05
Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента
США 2 октября 21:01
Cудьба Ирана во многом зависит от переговоров между США и Китаем
Энергетика 2 октября 13:07
Johnson & Johnson выплатит более $20 млн с целью урегулирования опиоидного кризиса в США
В мире 2 октября 09:24
Лента новостей
Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов
В мире 03:56
Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии
Арабские страны 03:08
Ялчин Акдоган назначен советником главы правящей партии в Турции
Турция 02:47
На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
В мире 02:04
СМИ: в КНДР подтвердили, что провели тестовый запуск баллистической ракеты
Другие страны 01:42
"Барселона" одержала волевую победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов
Спорт 01:25
США введут пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС
США 01:02
Трамп: США поладят с Россией, невзирая на внутриполитические перипетии в Вашингтоне
США 00:47
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Китай 00:24