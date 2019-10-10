Трамп считает, что США и Китай имеют "очень хороший шанс" заключить торговую сделку

10 октября 2019 01:51 (UTC+04:00)

США и Китай имеют "очень хороший шанс" заключить новую торговую сделку. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай хочет заключить сделку больше, чем я. Я очень доволен сейчас, мы получаем миллиарды долларов от тарифов, - сказал он. - Если мы заключим правильную сделку, это также будет хорошо для Китая".

"Китай теряет триллионы долларов, а мы, наоборот, получаем, - отметил Трамп. - Есть очень хороший шанс заключить сделку".

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