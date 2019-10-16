Трамп надеется, что Сирия и Турция разберутся между собой

16 октября 2019 22:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Сирия и Турция разберутся в сложившейся ситуации между собой. Соответствующее заявление он сделал в среду на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы имеем ситуацию, когда две страны спорят из-за границы. Надеюсь, что они разберутся с этим", - сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что США также подключатся к решению этого вопроса. "Мы попробуем разобраться с этим. Я думаю, что наш вице-президент [Майкл Пенс] - очень способный человек, и завтра у нас все пройдет хорошо. Он встретится с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом", - добавил Трамп.

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