Посол США сообщил, что Трамп крайне обеспокоен вопросом стабильности Мексики

22 октября 2019 08:21 (UTC+04:00)

Сохранение стабильности в Мексике после всплеска насилия в Кульякане, столице штате Синалоа, очень беспокоит президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил в понедельник на деловом форуме в Канкуне Кристофер Ландау, глава дипломатического представительства этого государства в латиноамериканской стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В субботу (19 октября - прим. ТАСС) президент Трамп хотел подчеркнуть свою поддержку Мексики, и я тоже очень долго разговаривал с президентом в пятницу после всего, что случилось в Кульякане, ведь он очень обеспокоен вопросом стабильности Мексики", - цитирует посла на своем сайте газета Milenio. По словам Ландау, США хотят, чтобы соседняя страна была стабильной и процветающей.

Мексиканские силовики 17 октября поймали в Кульякане Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. После его задержания в городе начались бои между военными и членами преступного сообщества. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Трамп в ходе телефонных переговоров с ним в минувшую субботу "выразил солидарность" в связи с событиями в Кульякане. Как сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, стороны также договорились принять меры для борьбы с контрабандой оружия из США в латиноамериканскую страну.

Мексика входит в число главных торговых партнеров США. С января по июль текущего года объем товарооборота между двумя странами превысил $360 млрд.

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