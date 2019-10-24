В небе над Техасом столкнулись два вертолета

24 октября 2019 02:22 (UTC+04:00)

Два легких вертолета модели Robinson R22 столкнулись в воздухе в штате Техас. Как сообщило в среду агентство Associated Press (AP), в результате происшествия погибли два человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в небе над ранчо в 240 км от города Сан-Антонио. Жертвами стали два человека, которые находились в одном из вертолетов. Еще один человек на борту второй винтокрылой машины получил ранения.

Причины столкновения неизвестны. Федеральное авиационное управление США выясняет обстоятельства происшествия.

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